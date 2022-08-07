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Словно из СССР: найдено самое нелепое украшение в «Великолепном веке»

7 августа 2022 11:38
Словно из СССР: найдено самое нелепое украшение в «Великолепном веке»

Носившую его героиню словно хотели принизить в глазах зрителей.

 

Одним из достоинств «Великолепного века» была работа художников по костюмам, которые воплотили на экране настоящую восточную сказку, одев персонажей в роскошные наряды и украшения.

Однако один раз создатели все же промахнулись, хотя мало кто из зрителей придал этому значение. В сериале разглядели самую нелепую корону, которая не только имела дешевый вид, но и в принципе не могла бы существовать во времена Османской империи.

Словно из СССР: найдено самое нелепое украшение в «Великолепном веке»

Носила украшение принцесса Изабелла Кастильская. Весь ее образ и аксессуары должны были отличаться от образов османских принцесс, но это вряд ли можно счесть за оправдание короне из пластика. Примечательно и то, что все остальные подвески, кольца и тиары производят впечатление исторической ценности.

А корона из дешевого материала, окрашенного в псевдоянтарный цвет, навеяла русскоязычным зрителям воспоминания о предметах быта из СССР.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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