Словно из детского дома взяли: к внешности старшего сына рыжего из «Иванушек» много вопросов

Старший сын Андрея Григорьева-Апполонова давно вырос. В прошлом году Иван окончил Международную Кембриджскую школу и отправился во взрослую жизнь.

Иван не спешит идти по стопам своего отца и избегает публичности. Но рыжий из «Иванушек» периодически показывает в соцсетях фотографии своего наследника. И каждый раз такие публикации вызывают у фанатов массу вопросов.

Большинство поклонников музыканта с удивлением отмечают, что старший сын совсем на него не похож. Не обладает он и сильным сходством со своей мамой — Мариной Зубковой. Ощущение, будто сына супруги взяли из детского дома.

К слову, с Зубковой певец расстался осенью 2019 года. Несмотря на то, что жена ушла от артиста к другому, он сумел сохранить с ней дружеские отношения. На выпускной сына экс-возлюбленные пришли вместе и с удовольствием сделали совместные снимки.