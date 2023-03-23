Словно хорошее вино: только посмотрите, каким стал солист O-Zone спустя 20 лет (фото)

Dragostea Din Tei сделала группу O-Zone и ее фронтмена Дана Балана суперзвездами не только в России. Песня возглавила хит-парады в 32 странах и разошлась тиражом более 12 млн копий. Молдавский певец какое-то время гремел на российской сцене, но в начале 2010-х исчез.

Знатоки поп-музыки помнят и его дуэт с Верой Брежневой, и абсолютные хиты Chica Bomb и Justify Sex, после которых певца пригласили хедлайнером на премию «МУЗ-ТВ».

Уже тогда артист пытался построить сольную карьеру в США. Певец записал два альбома, был в жюри украинского проекта «Голос страны» и основал компанию по продвижению музыкальных проектов с офисами на Украине и в Румынии.

44-летний исполнитель с каждым годом все больше хорошеет. По крайней мере, так считают его поклонники. «Красавчик», «Возьми меня с собой», — пишут поклонницы артиста в его личном блоге. «Когда тебя ждать с большим концертом в Сочи? Хочется услышать все хиты вживую», — интересуются подписчики. Пока Балан не ответил им ничего конкретного.