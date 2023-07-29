Словно гуттаперчевая: вот как выглядит Винер в гимнастическом купальнике

Бывшая гимнастка, а ныне тренер по спортивной гимнастике Ирина Винер в юные годы была одной из самых выдающихся спортсменок мира. В последние годы она работает с перспективными молодыми гимнастками и подготовила уже не одну олимпийскую чемпионку. Сама Ирина Александровна давно ушла из спорта, променяв гимнастический купальник на стильные костюмы.

На шоу «Креативные индустрии», гостьей которого стала Винер, показали редчайшие кадры из ее юных лет. На них Ирина Александровна в гимнастическом купальнике — совсем еще девочка, тоненькая и гибкая.

К сожалению, Ирина Александровна блистала на гимнастических матах очень давно, в середине прошлого века, и ни одного кадра с ее выступлениями не осталось. Даже эти фотографии, показанные на шоу, уже невероятная редкость. Многие поклонники впервые смогли увидеть гениального тренера в одежде гимнастки.