Словно голливудская звезда: молодая Тарасова точно влюбляла в себя каждого встречного

Татьяна Тарасова считается одним из самых титулованных тренеров в фигурном катании. За годы карьеры она вырастила не одно поколение чемпионов, и сотни молодых спортсменов мечтают оказаться в числе ее учеников. При этом мало кто знает, что начинала свой путь она не тренером, а фигуристкой.

Так, уже в четыре года Татьяна впервые встала на коньки. Все силы она тратила на тренировки, а эксперты были уверены: молодая спортсменка добьется больших высот и покорит не одну Олимпиаду.

На редких снимках того времени видно, что Тарасова отличалась не только упорством, но и красотой. Она носила короткие волосы и могла похвастаться стройной фигурой, а сотни поклонников осыпали ее комплиментами.

Но все изменилось после Всемирной Универсиады в 1966 году. Из-за травмы плеча она была вынуждена оставить карьеру и занялась тренерской работой. И все годы после этого страдала от лишнего веса, который вкупе с пышной укладкой стал со временем фирменной карточкой знаменитости.