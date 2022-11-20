Словно два разных человека: в этом лысом мужчине вы точно не узнаете звезду «Ералаша»

Юный Саша Лойе играл в «Ералаше» хулиганов и сорванцов – и полюбился всей стране. Актер признается, что в кино он попал случайно – его заметил режиссер мелодрамы «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Яркий рыжий мальчишка отлично вписался в картину – и его стали звать в другие фильмы и телепередачи.

Сегодня артисту 39 лет.

Конечно, в повзрослевшем Александре Лойе уже сложно узнать того сорванца, но у актера вполне сложилась карьера в кино. Лойе снимался в сериалах «Next», «Грозовые ворота», «След саламандры», «Штрафник», в фильмах «Любовь в большом городе-2», «Пять невест», «День слепого Валентина» и «Иван Семенов: школьный переполох».

О личной жизни актера ничего неизвестно.