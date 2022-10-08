Словно два разных человека: Кудрявцева без макияжа вызвала оторопь (честное фото)
Постаревшая и конопатая.
Телеведущая Лера Кудрявцева редко появляется на публике без тонны макияжа и эффектной укладки. Однако она все же решила сделать исключение для подписчиков, показав себя в соцсетях настоящей и сравнив «натуральное» фото с отфотошопленной версией. Однако не всем поклонникам пришлось по душе «честное» селфи Кудрявцевой.
«Что за страх?», «Бабушка», «Вот ужас-то», — писали в комментариях.
Однако нашлись и те, кто соскучился по натуральной красоте и оценил поступок телеведущей:
«Не люблю я эти фильтры, слишком уж все идеально и неестественно. Намного лучше без них», «Молодец, что открыто говорите об этом! Никто не идеален, незачем морочить голову и создавать стереотипы, что медийные личности – сверхкрасивые люди».