Словно два разных человека: Кудрявцева без макияжа вызвала оторопь (честное фото)

Телеведущая Лера Кудрявцева редко появляется на публике без тонны макияжа и эффектной укладки. Однако она все же решила сделать исключение для подписчиков, показав себя в соцсетях настоящей и сравнив «натуральное» фото с отфотошопленной версией. Однако не всем поклонникам пришлось по душе «честное» селфи Кудрявцевой.

«Что за страх?», «Бабушка», «Вот ужас-то», — писали в комментариях.

Однако нашлись и те, кто соскучился по натуральной красоте и оценил поступок телеведущей: