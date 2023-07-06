Словно другой человек: такой Ковальчук из «Тайн следствия» вы точно не ожидаете увидеть

Анна Ковальчук отличается завидным постоянством. Вот уже два десятка лет звезда снимается в сериале «Тайны следствия», где предстала в роли Марии Швецовой.

Зрители полюбили образ следователя и привыкли видеть талантливую артистку именно такой. Но за кадром Ковальчук смело экспериментирует с имиджем и внешностью. В социальных сетях артистка опубликовала снимок, на котором ее не узнать — такого поклонники точно не ожидали увидеть.

Звезда предстала перед подписчиками в облике настоящей гейши. С помощью грима актриса сделала кожу лица белоснежной, густо нарумянила щеки, на губы нанесла алую помаду, а на голову надела черный парик.

Смелый образ артистке пришлось примерить на себя ради участия в спектакле «Вишневый сад». Ковальчук не только снимается в кино, но и почти четверть века играет в Театре им. Ленсовета, о чем многие поклонники культового детективного сериала даже не догадывались.