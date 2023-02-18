Словно другой человек: Наташа Королева ошарашила народ внешним видом

Наташа Королева, как настоящая дива отечественной эстрады, всегда знала, как не только удивить своих поклонников, но и привлечь к себе внимание даже тех людей, кто никогда не интересовался ее творчеством. С годами знаменитость не расстегала этот навык, хотя новые образы вызывают все меньше восторженных комплиментов.

Недавно певица вернулась из Майами и поделилась с фанатами весьма озадачивающими снимками. Женщина позировала в черном кружевном боди, а на голове у нее была прическа в стиле «афро». Похоже, что на отдыхе звезда прониклась американской культурой и решила сменить имидж, потеряв свою индивидуальность и утратив былую привлекательность.

Поклонники Королевой не оценили такой шаг и раскритиковали новый образ артистки.