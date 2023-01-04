Словно другой человек: как в молодости выглядел танцующий миллионер (фото)

Джанлука Вакки стал известен на весь мир в 2016 году. В то время он выпустил серию видео, на которых зажигательно танцует вместе со своей возлюбленной Шэрон Фонсека. Итальянец сразу стал интернет-героем, а его стиль начали копировать миллионы пользователей Сети по всему миру. При этом, как оказалось, звезда социальных сетей еще несколько лет назад выглядел совершенно иначе.

Судя по архивным снимкам, Вакки с детства увлекался спортом, поэтому уже в юности мог похвастаться эффектной мускулатурой. Однако он неоднократно обращался к пластическим хирургам, которые старательно поработали над его лицом. Знаменитость прошел через несколько подтяжек и пересадку волос. Множество татуировок также появились не сразу: еще несколько лет назад его кожа была практически чистой.

Как отмечают пользователи Сети, на старых публикациях Вакки выглядит как совершенно другой человек. За прошедшие годы он смог найти свой стиль, который сделал его мировой звездой, однако поклонники признаются, что не предполагали у него такое большое количество пластических операций, через которые он прошел.