Словно другой человек: девочку из фильма «Сестры» не узнать в этой взрослой актрисе

Юная Катя Горина прославилась в 9 лет благодаря роли в фильме Сергея Бодрова «Сестры», ее партнершей в кадре стала 14-летняя Оксана Акиньшина.

После съемок Горина окончила школу, некоторое время училась в Германии, а после засветилась в сериалах «Бандитский Петербург», «Эхо из прошлого» и «Закон и порядок: отдел оперативных расследований». Девушка поступила на филфак, а в 2013 году сыграла главную роль воспитательницы детского сада в фильме «Тяжелый случай», а также снялась в сериале «Последний министр».

Сейчас Екатерине Гориной 30 лет.

Она занимается журналистикой и пишет книги: ее роман «Воздухоплавательный парк» благосклонно приняли и зрители, и критики. Также Горина ведет интернет-журнал «The Swings».