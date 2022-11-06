Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Словно другой человек: девочку из фильма «Сестры» не узнать в этой взрослой актрисе

Словно другой человек: девочку из фильма «Сестры» не узнать в этой взрослой актрисе

6 ноября 2022 06:00
Словно другой человек: девочку из фильма «Сестры» не узнать в этой взрослой актрисе

Стала настоящей красавицей.

Юная Катя Горина прославилась в 9 лет благодаря роли в фильме Сергея Бодрова «Сестры», ее партнершей в кадре стала 14-летняя Оксана Акиньшина.

После съемок Горина окончила школу, некоторое время училась в Германии, а после засветилась в сериалах «Бандитский Петербург», «Эхо из прошлого» и «Закон и порядок: отдел оперативных расследований». Девушка поступила на филфак, а в 2013 году сыграла главную роль воспитательницы детского сада в фильме «Тяжелый случай», а также снялась в сериале «Последний министр».

Сейчас Екатерине Гориной 30 лет.

Она занимается журналистикой и пишет книги: ее роман «Воздухоплавательный парк» благосклонно приняли и зрители, и критики. Также Горина ведет интернет-журнал «The Swings».

Словно другой человек: девочку из фильма «Сестры» не узнать в этой взрослой актрисе
Фото: кадр из сериала "Последний министр" (2020), кадры из фильма "Сестры" (2001)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video