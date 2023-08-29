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«Словно дочь с отцом»: Кузьмина ткнули в обидную правду после фото с молодой женой

29 августа 2023 15:45
«Словно дочь с отцом»: Кузьмина ткнули в обидную правду после фото с молодой женой

Пользователи Сети не стали скрывать свое мнение.

Третьей избранницей Владимира Кузьмина стала Екатерина Трофимова, которая на 27 лет младше артиста. Пара вместе уже в течение 20 лет и переживала не только счастливые периоды, но и ссоры и даже расставание. А не так давно порадовала поклонников совместным видео, которое появилось в блоге артиста.

В ролике Кузьмин с супругой мило флиртуют. Знаменитости признаются, что отличаются скромностью, но осыпают друг друга комплиментами.

«Я тут снимала Владимира, что мне за это будет?.. Подумала, что он бесконечно хорош, я решила приобщиться к прекрасному и тоже себя снять», — со смехом признается Екатерина.

Подписчики музыканта не прошли мимо ролика, но далеко не все оценили запись. В комментариях многие обратили внимание, как сильно заметна разница в возрасте супругов. И Кузьмин, несмотря на здоровый внешний вид, выглядит значительно старше жены.

«Словно дочь с отцом»: Кузьмина ткнули в обидную правду после фото с молодой женой

«Выглядите хорошо, но рядом с любимой, как старик», «Словно дочь с отцом», «Совсем вы сдали в последнее время», — считают фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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