«Словно дочь с отцом»: Кузьмина ткнули в обидную правду после фото с молодой женой
Пользователи Сети не стали скрывать свое мнение.
Третьей избранницей Владимира Кузьмина стала Екатерина Трофимова, которая на 27 лет младше артиста. Пара вместе уже в течение 20 лет и переживала не только счастливые периоды, но и ссоры и даже расставание. А не так давно порадовала поклонников совместным видео, которое появилось в блоге артиста.
В ролике Кузьмин с супругой мило флиртуют. Знаменитости признаются, что отличаются скромностью, но осыпают друг друга комплиментами.
«Я тут снимала Владимира, что мне за это будет?.. Подумала, что он бесконечно хорош, я решила приобщиться к прекрасному и тоже себя снять», — со смехом признается Екатерина.
Подписчики музыканта не прошли мимо ролика, но далеко не все оценили запись. В комментариях многие обратили внимание, как сильно заметна разница в возрасте супругов. И Кузьмин, несмотря на здоровый внешний вид, выглядит значительно старше жены.
«Выглядите хорошо, но рядом с любимой, как старик», «Словно дочь с отцом», «Совсем вы сдали в последнее время», — считают фанаты.