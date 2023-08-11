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Словно «девочка с персиками»: будете смеяться, увидев школьное фото Киркорова

11 августа 2023 14:45
Словно «девочка с персиками»: будете смеяться, увидев школьное фото Киркорова

Снимок артиста развеселил поклонников.

Филипп Киркоров сегодня яркий мужчина, постоянно радующий публику новыми образами. Но в далеком 1974 году он был обычным первоклассником, который носил одинаковую со всеми советскими детьми школьную форму. Снимок первого визита звезды в школу поразил публику неожиданным сходством.

Учебный год для Киркорова начался не 1-го, а 2-го сентября — это был понедельник. В школу будущий артист отправился с огромным букетом гладиолусов, который был больше первоклассника.

В социальных сетях Филипп Бедросович поделился фотографией этого знаменательного дня. Улыбчивый школьник поразительно напомнил пользователям девочку с персиками с известной картины Валентина Серова. Только персиков на парте у Киркорова не было, да и выражение лица оказалось не таким серьезным.

Кстати, в школе Филипп учился очень хорошо и даже окончил ее с золотой медалью.

Словно «девочка с персиками»: будете смеяться, увидев школьное фото Киркорова
Фото: Legion-Media, соцсети, Russian Look/Global Look Press
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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