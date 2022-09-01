Словно девочка: не поверите, как выглядит 51-летняя звезда корейских дорам

Го Хен Чжон сыскала славу одной из самых востребованных корейских актрис. Ее бездонные глаза, волнистые волосы и пухлые губы влюбили в себя фанатов по всему миру. Артистка начала свой путь в кино уже 30 лет назад, но ее типажи практически не меняются: она все еще может играть ветреных влюбленных девушек, хотя недавно и отпраздновала свой 51-й день рождения.

Карьера актрисы началась с конкурса «Мисс Корея» в конце 80-х, где она заняла одно из призовых мест. После успеха ей начали предлагать не только контракты с модными журналами, но и роли в дорамах ― корейских телевизионных шоу. Так, она сыграла в романтическом сериале «Любовь под деревом», появилась в криминальном триллере «Песочные часы» и изобразила на экране красавицу-учительницу в подростковом проекте «Класс королевы». Одним из последних ее проектов было шоу «Возвращение», в котором она засветилась в 2018 году, а затем исчезла почти со всех радаров.

Но недавно актриса громко вернулась, причем сделала это, даже не появляясь на телеэкранах. Она просто выложила в соцсеть свои свежие снимки, которые взорвали корейский сегмент Интернета. Выяснилось, что Го Хен Чжон практически не изменилась за время отсутствия. Пользователей поразила ее внешность, которую, как кажется, артистка даже не украшает макияжем. За слегка растрепанными волосами скрывается то же самое лицо без единой морщинки.

«Как ей может быть 50?», «Наверное, это ее младшая сестра или дочь, а не она сама?», «Время пошло вспять?», «Она выглядит моложе 20-летней меня», ― удивляются фанаты.

Однако такому внешнему виду нашлось объяснение. Еще в 2009 году Го Хен Чжон заявляла, что не раз делала пластические операции.