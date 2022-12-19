Словно бес вселился: за что повзрослевший Антихрист из «Омена» получил срок

Когда в 1976 году кипела работа над фильмом ужасов «Омен», то сотрудники съемочной площадки только удивлялись тому, как хорошо 4-летний Харви Спенсер Стивенс справляется с ролью демонического малыша. Во время проб режиссер Ричард Доннер хотел подшутить над мальчиком и попросил напасть на него. Но Харви без раздумий ударил мужчину, чем и заслужил роль Антихриста.

Тем не менее актеру в дальнейшем удалось скрывать свою темную сторону. Его карьера не задалась, поэтому вскоре он работал в видеопрокате и в фирме по аренде лимузинов. Повзрослев, Харви стал играть на бирже. Тем не менее он с радостью появлялся на мероприятиях, посвященных «Омену», и раздавал автографы поклонникам.

Но без происшествий все же не обошлось. В 2017 году Харви вспылил из-за дорожного конфликта. Два велосипедиста на дороге мешали ему проехать, а когда он посигналил мужчинам, то один из них показал неприличный жест. Харви высочил из машины, набросился на него и начал избивать. Другой велосипедист попытался разнять дерущихся, но пострадал и он. Позже жертвы вспоминали, что в Харви словно бес вселился.

Повзрослевшему Антихристу удалось избежать уголовного срока. Суд назначил ему наказание в виде штрафа и 150 часов общественных работ.