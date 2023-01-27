Словно банный лист: к мужчинам с этими именами липнут деньги

Мужчина издревле считается добытчиком, главой семейства, ответственным за материальное благополучие своих близких. Даже в наши дни, когда представительницы прекрасного пола зарабатывают наравне со своими партнерами, те все равно стремятся к высоким доходам. Вот только занять солидно оплачиваемую должность и жить припеваючи получается далеко не у всех. Эксперты в сфере эзотерики назвали четыре имени, которыми рекомендуется нарекать сыновей, если желаете им достатка - мужчины, названные этими именами, буквально купаются в деньгах.

Андрей

Мужчины, нареченные именем Андрей, славятся своей смелостью в покорении карьерных высот. Они схватывают необходимые знания и навыки на лету, быстро ориентируется в тенденциях, поэтому им ничего не стоит открыть свое собственное дело и отдавать все силы ему. Как правило, Андрей не знает проблем с финансами - они сами идут к нему в руки.

Обладатель этого имени распоряжается деньгами с умом и приумножает свое богатство.

Гордей

Обладатель имени Гордей - смышленый парень, который привык просчитывать все на десять шагов вперед. Он добивается больших успехов в программировании и смежных областях, может предугадать, какие услуги или продукты будут востребованы в ближайшее время и подстраивается под запросы потребителей. С материальными ресурсами у Гордея все в порядке - он точно знает, как сколотить свое состояние и сделать его еще больше.

Илья

В финансовых вопросах Илья чувствует себя как рыба в воде. Он ни за что не упустит своей выгоды и сделает все возможное для того, чтобы его капитал постоянно возрастал. Ясный ум и деловая хватка позволяют обладателю этого имени зарабатывать столько, сколько ему необходимо - а финансовые аппетиты у него довольно большие.

Лучше всего Илья работает в команде или во главе небольшого коллектива, похожего на слаженный механизм.

Семен

Парень по имени Семен - истинный трудоголик, готовый работать хоть день и ночь. Порой он не готов отказаться от любимой, но низкооплачиваемой работы, поэтому параллельно устраивается еще в несколько мест, где зарплата в разы выше. Семен всего себя посвящает заработку, поэтому нередко остается без семьи - ему попросту некогда уделять время личной жизни.