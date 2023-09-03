Словно ангел спустился с небес: люди в восторге от пения дочки Киркорова

Фанаты резко осознали, что заблуждались на ее счет.

Алла-Виктория Киркорова, в отличие от других звездных отпрысков, не могла похвастаться любовью публики. На фоне лучезарной Лизы, дочери Аллы Пугачевой, девочка казалась всем угрюмой и даже надменной. Малышка всегда сохраняла серьезное выражение лица, чем отталкивала зрителей. Но талантливой девочке удалось изменить общественное мнение.

В 2022 году в Кремле прошел концерт в честь 90-летия Бедроса Киркорова. Поздравить дедушку вышла и Алла-Виктория. Юная звездочка появилась на сцене в красивом пышном платье и исполнила песню «Прекрасное далеко». Слушатели остались в восторге, как и пользователи Сети, которые увидели запись выступления.

Теперь люди наперебой хвалят дочь Филиппа Киркорова, отмечая удачный выбор песни и отличные вокальные данные малышки.