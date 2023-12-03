Слова Железняк о продолжении «Моей прекрасной няни» вряд ли понравятся фанатам: вот что она заявила

«Моя прекрасная няня» едва ли не главный российский ситком 2000-х. История взбалмошной провинциалки Вики Прутковской и обаятельного продюсера Максима Шаталина стала классикой телевидения. Сериал закончился в далеком 2008 году на счастливой ноте, однако в связи с возращением старых проектов на экраны поклонники картины ждут продолжения и «Няни».

В одном из недавних интервью скептически о возможном перезапуске высказалась Олеся Железняк, сыгравшая подругу Вики — Галю. По словам знаменитости, собрать тот же актерский состав уже не получится, да и зачем это нужно. Железняк считает, что куда лучше придумать какой-то новый и не менее интересный проект.

За прошедшие годы ушли из жизни несколько актеров из сериала: Любовь Полищук, Дмитрий Персин, Максим Пинскер, Александра Назарова. Исполнительница главной роли Анастасия Заворотнюк тяжело болеет и вряд ли сможет принять участие в съемках.