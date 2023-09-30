Слова Высоцкого об СССР потрясли американцев: ваше мнение о певце тоже изменится

Поэта, актера и певца Владимира Высоцкого принято считать чуть не оппозиционером, который всей душой не любил Советский Союз и всячески конфликтовал с властями. Доля правды в этом, безусловно, есть. Руководство страны и Высоцкий действительно недолюбливали друг друга, из-за чего певца игнорировали в прессе и не пускали на телевидение.

Он, в свою очередь, на стеснялся открыто критиковать власть и откровенно высказываться на большинство откровенных тем. Однако ненавистником СССР Владимир Высоцкий никогда не был. Благодаря своему браку с имевшей французское гражданство Марией Влади, он регулярно выезжал за границу, выступал там и даже побывал в США.

В Америке советскому артисту в эфире не отказали и позвали его на CBS для интервью с журналистом Дэном Разером. Последний, конечно, хотел услышать от Высоцкого об ужасах СССР, нежеланию туда возвращаться и жестокости политического режима. Но певец разочаровал американского корреспондента. Вопреки расхожему мнению, он любил свою родину.