Слова вдовы у могилы Юдашкина проберут до мурашек: вот что она сказала

Смерть Валентина Юдашкина потрясла всю страну. Легендарный кутюрье ушел вслед за своим именитым коллегой Вячеславом Зайцевым. Недавно у могилы Юдашкина собрались его близкие люди, среди которых была и супруга прославленного российского дизайнера.

Безутешная Марина походила на бледную тень самой себя. Рядом с ней была ее дочь Галина. Убитая горем вдова Юдашкина была готова разрыдаться, но она собралась с силами и произнесла душещипательную фразу: «Ну что, можно сказать, ребята: нет больше Валечки». После этих пробирающих до мурашек слов Марина хранила молчание.

В прошлом году Валентин Юдашкин уже с трудом передвигался. Супруга стала для него настоящим ангелом-хранителем, который поддерживал и всячески оберегал. По словам журналистов программы «Ты не поверишь!», Марина буквально предугадывала каждое действие мужа.

Модельер боролся с раком семь лет. Он перенес четыре операции, которые продлили его жизнь. На момент смерти легенде российской моды было 59 лет.