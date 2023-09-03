Слова Тарасовой объясняют, почему над русскими футболистами смеются во всем мире: цитата уровня Раневской

Отечественные футболисты уже давно стали героями анекдотов и объектами шуток. Над нашими спортсменами смеются как на родине, так и во всем мире. Пока топовых футболистов клубы покупают за миллионы, российские продолжают сидеть дома.

Причину вечных неудач раскрыл легендарный тренер по фигурному катанию. По словам Татьяны Тарасовой, она не наблюдает массовой тенденции смены гражданства у спортсменов, особенно это касается футболистов.

Тарасова четко и доходчиво объяснила, почему наши спортсмены остаются в своей стране, где им не светит ни особого продвижения, ни популярности: «Потому что они не востребованы в мировом спорте».

Лишь единицам удавалось пробиться на международный уровень. Конец нулевых стал самым удачным периодом для наших футболистов. Тогда блистали Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Динияр Билялетдинов, Александр Кержаков и другие звезды. Однако сегодня о таком успехе нет и речи.