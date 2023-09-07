Слова Ширвиндта о российском ТВ запишут в сборник афоризмов: надо же придумать такое

Сын Александра Ширвиндта в последнее время не перестает привлекать к себе внимание скандальными заявлениями. Звезда дог-шоу «Я и моя собака» конфликтует со многими журналистами и даже именитыми артистами. В очередной раз под раздачу попал Дмитрий Шепелев, а вместе с ним и все популярные телеканалы.

В беседе с одним из СМИ Михаил дал совет своему коллеге Дмитрию Шепелеву. Вдовец Жанны Фриске последний год не появлялся на экранах, но в ближайшем будущем обещает вернуться в эфир с новым шоу «В кругу друзей». Эта передача многим напоминает старый проект Ширвиндта — в ней тоже пойдет речь о домашних питомцах.

Наследник Александра Анатольевича заявил, что ни в коем случае не стал бы сейчас работать на федеральном канале и совершать такой шаг другим ведущим не рекомендует.