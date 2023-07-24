Слова Раневской об отношениях между мужчинами и женщинами смешны до слез

Высказывания актрисы Фаины Раневской уже давно ушли в народ, с ее словами выпущена не одна книга афоризмов. Среди цитат артистки можно найти подходящую к каждой жизненной ситуации. Фаина Георгиевна умело остро, емко и с юмором говорить о любых явлениях.

Не обошли стороной ее колкости и отношения между мужчинами и женщинами. Так, актриса заявляла, что в сказке лягушка после свадьбы превращается в царевну, а в реальной жизни все происходит наоборот. Так Раневская высмеивала тот факт, что прекрасные дамы, пока очаровывали кавалера, чаще всего заботились о себе и о своей внешности. Потом же они превращались в женщин в бигуди и в засаленных халатах.

Не верила актриса и в теорию половинок. Она заявляла, что изначально является цельной личностью. А половинки есть у мозга или у таблетки.

Наконец, именно Фаине Георгиевне принадлежат слова:

«Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья».

Можно сказать, что эта фраза стала манифестом современной молодежи. Осознав истинность заявления актрисы, молодые люди сегодня не торопятся связывать себя узами брака и рожать детей, определяя, насколько им важно их «все». И нередко приходят к выводу, что их жизнь важнее.