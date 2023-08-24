Слова Раневской о диетах вызывают гомерический хохот: правда, понравятся не всем

Фаина Раневская — отличный пример безусловной любви к себе. Актриса была согласна с тем, что далеко не красотка, но бороться со своими недостатками не стала. К этому она призывала и всех остальных.

Например, звезда советского кино настоятельно не рекомендовала прекрасным дамам избавляться от избыточного веса. Артистка была уверена, что неидеальная фигура притягивает других словно магнит. Переубедить ее в том, что лишние килограммы только украшают, было невозможно.

Однажды знаменитость в свойственной ей манере жестко высказалась о диетах. Ее слова вызывают приступ смеха, но в то же время нравятся далеко не всем. Худышкам лучше не принимать их близко к сердцу, чтобы не оскорбиться до глубины души.