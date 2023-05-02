Слова Ляйсан Утяшевой повергнут в шок: эти «диетические» продукты мешают похудеть

Ляйсан Утяшева является одной из самых известных и титулованных гимнасток страны. Фигуре 37-летней спортсменки могут позавидовать даже юные девушки. В чем же секрет Ляйсан?

Недавно Утяшева поделилась ценным советом, который поможет всем, кто держит себя в форме. По словам ведущей, существует список полезных продуктов, которые лишь притворяются полезными.

Сюда входит в первую очередь якобы диетический напиток смузи. Утяшева утверждает, что он содержит огромное количество сахаров — их примерно столько же, сколько и в сладкой газировке. А это значит, что напиток ничуть не способствует похудению.

Второй псевдодиетический продукт — это энергетические батончики со злаками и сиропом. По словам Ляйсан, продукт содержит много фруктозы. Поэтому лучше его заменить простой овсяной кашей.

Кроме того, спортсменка призвала не верить стереотипам про обезжиренные продукты. Она заверила, что вес от них лишь прибавляется. В такие продукты добавляют сахар и соединения натрия, а они плохо сказываются на фигуре.

Слова Ляйсан могут ошарашить многих, ведь она забраковала самые известные «диетические» продукты.