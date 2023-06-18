Слова Лабковского о счастье особенно понравятся женщинам: поспорить не с чем

Михаила Лабковского любят и в то же время ненавидят. Психолог стал звездой социальных сетей благодаря своим резким, бьющим прямо в точку высказываниям. Часто вокруг них разгораются жаркие споры.

Но есть среди изречений Лабковского такое, с которым точно не поспоришь. Психолог будто видит женщин насквозь и прекрасно знает, что же им нужно. По мнению специалиста, большинство прекрасных дам допускают всего одну фатальную ошибку, которая отравляет им жизнь.

Психолог уверен, что для счастья женщине мужчина не нужен. Многие напрасно стремятся вступить в отношения или выйти замуж. По уверению знаменитости, в одиночестве нет ничего плохого — напротив, в какой-то степени оно даже необходимо.

Как заметил Лабковский, ни одна женщина не будет счастлива рядом с мужчиной до тех пор, пока она не будет счастлива без него. «Счастливый человек — тот, кто испытывает это состояние. Это никак не связано с тем, есть ли у женщины мужчина или нет», — подметил он.