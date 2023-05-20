Слова Костомарова о продолжении карьеры передали народу: такого никто не ожидал

Роман Костомаров не из робкого десятка. С помощью врачей фигурист преодолел не одно испытание и не намерен сдаваться на половине пути.

Многие успели поставить жирный крест на карьере олимпийского чемпиона. После того как спортсмену ампутировали стопы, он, как полагают фанаты, никогда больше не выйдет на лед. Пессимисты даже уверены в том, что не поможет и протезирование конечностей.

Тем временем сам Роман, который буквально вчера находился на грани жизни и смерти, строит грандиозные планы. Выкарабкавшийся с того света спортсмен поделился этим с актрисой театра и кино Валерией Ланской. Когда-то они вместе выступали в популярном шоу «Ледниковый период». Костомаров ясно дал понять, что готовится повторить этот опыт в будущем.