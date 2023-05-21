Слова Карандышева из «Жестокого романса» все пропустили мимо ушей, а ведь они многое объясняют

«Жестокий романс» по праву считают одним из лучших творений Эльдара Рязанова. В киноленте зашифровано столько глубинных посланий и философских мыслей режиссера, сколько нет, пожалуй, ни в одном другом его творении.

Однако многие послания, которые Рязанов оставил в «Жестоком романсе» поклонникам картины, не разгаданы до сих пор. Одно из таких посланий — это якобы случайно оброненная фраза Карандышева, на которую, разумеется, обратил внимание лишь самый внимательный зритель, но понял, скорее всего, по-своему.

Карандышев сказал Харите Игнатьевне и Ларисе, что барин промотался и продал «Ласточку», тем самым прозрачно намекнул на бедственное положение барина, о котором ему доподлинно было известно.

Однако эту реплику пропустили мимо ушей все, начиная от не блещущей умом Ларисы и заканчивая зрителями. Но если бы Харита Игнатьевна и Лариса правильно расслышали, что хотел сказать герой «Жестокого романса», то их судьба совершенно точно могла бы сложиться иначе.

Этот кажущийся незначительным момент лишь подчеркивает, сколько всего мы упускаем, потому что отмахиваемся от тех вещей, которые нам пытаются мягко сказать близкие, а иногда и совсем чужие люди. Об этом пишут в Дзен-канале «Горожанин ».