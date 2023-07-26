Слова дочери Климовой о женщинах довели народ до истерики: такая маленькая, а уже все понимает

Екатерина Климова все чаще показывает в соцсетях младшую дочь Беллу. Девочка уже не раз заставляла поклонников актрисы смеяться в голос, но теперь тронула публику глубокими размышлениями о взаимоотношениях полов.

Ролик звезда экрана сняла в автомобиле во время поездки по городу. Наследница артистки высказалась на тему о том, чего женщины ждут от мужчин. В списке оказалось несколько пунктов.

По мнению девочки, главное в отношениях — это романтика. Белла считает, что возлюбленный должен дарить цветы, водить в рестораны и вместе со своей избранницей на закате пить коктейли. А вишенкой на торте должна стать поездка на Мальдивы.

Рассуждения звездной наследницы довели народ до истерики. Фанаты Климовой удивились тому, что ее дочь такая маленькая, а уже все понимает. «Настоящая женщина знает, что любят женщины», «Верно расставляет приоритеты и программирует себя на будущее», «Какой богатый жизненный опыт. Мужчины, прислушайтесь к девочке», — похвалили малышку интернет-пользователи.