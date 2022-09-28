Слова брата вызвали оторопь: смерть Моисеева скрывали от общественности

О смерти Бориса Моисеева стало известно 27 сентября. Артист скончался на 69-м году жизни. Долгое время он вел затворнический образ жизни, а свою сольную карьеру и вовсе завершил. Все это из-за состояния здоровья, которое заметно ухудшилось после двух инсультов.

Несмотря на то, что самочувствие артиста оставляло желать лучшего, новость о его кончине стала шоком для всех. Теперь же гибель звезды обрастает новыми подробностями, которые вызывают оторопь у поклонников. На связь с журналистами вышел брат Моисеева — Маркс Толкач. Он поделился наблюдением, которое многим показалось довольно странным.

Как пишет портал «СтарХит », о смерти своего брата Толкач узнал в 10 утра по канадскому времени, то есть гораздо раньше того, как об этом стало известно широкой общественности. Из этого следует, что директор Моисеева Сергей Горох по неизвестной причине скрывал печальное известие от публики. Позже он и вовсе заявил, что певца не стало в 14 часов по московскому времени.

У поклонников есть и другой повод для переживаний. Выяснилось, что в квартиру Моисеева сначала прибыли сотрудники похоронного бюро, а уже после медики, что тоже многих насторожило.