Слова Боярского повергли россиянок в шок: такого о любимой женщине не говорят

Брак Д’Артаньяна Михаила Боярского и Ларисы Луппиан многим кажется образцовым. Но так думают лишь те, кто не посвящен в семейные тайны актерской четы. Стоит слегка приоткрыть завесу, как становится ясно, что все не так безоблачно, как кажется.

Боярского нельзя назвать образцовым мужем. Даже будучи семейным человеком, он оставался любителем женщин и знатным сердцеедом. Одной супруги ему всегда было мало. А однажды Михаил Сергеевич откровенно признался: «Когда живешь с одной и той же женщиной год, пять, десять лет, перестаешь воспринимать ее как сексуальный объект».

Эти обидные слова Боярского повергли многих современных россиянок в шок, которые прониклись сочувствием к Луппиан. Но актриса, видимо, привыкла к такому отношению. Она всегда придерживалась традиционных устоев и каждый раз находила в себе силы прощать очередную интрижку супруга.

Лариса Регинальдовна сохранила брак ради детей, которые, по ее словам, должны расти в полной семье. Также Луппиан уверена, что человек не создан для одиночества, ведь жить с кем-то гораздо уютнее и комфортнее.