Слова Бородиной о детях заставили отвернуться от нее даже преданных фанатов: многие возмутятся

Ксения Бородина часто позволяет себе резкие высказывания на самые разные темы. В большинстве случаев у звезды находится масса единомышленников, но не в этот раз. Телеведущая «прошлась» по детям, и эта выходка шокировала многих.

В настоящее время знаменитость отдыхает в Бодруме, куда отправилась вместе со своими дочками — Марусей и Теоной. В соцсетях Бородина опубликовала видео, в кадрах которого возмутилась поведению других детей возле бассейна. Звезде экрана не понравилось, что чужие отпрыски слишком сильно «орут». При этом она подчеркнула, что ее наследницы себе подобных вольностей не позволяют.

Эти слова заставили даже преданных фанатов отвернуться от ведущей «Дома-2». Одна из подписчиц посоветовала Бородиной в следующий раз отправляться в отель для пенсионеров, заметив, что на отдыхе дети могут быть шумными, но это норма.

Выпад в свою сторону Бородина без внимания не оставила, назвав его «непрошеным советом». При этом Ксения попыталась оправдаться, подчеркнув, что ее дочки тоже порой ведут себя слишком шумно, но в подобных случаях она всегда делает им замечание.