Слова Андрея Миронова ужаснут любого: предрек конец советского кино

Андрей Миронов был дружен с Анатолием Папановым. На счету актеров немалое количество успешных дуэтов как на сцене, так и в кино. Однако объединяет их и нечто другое.

Оба артиста ушли из жизни в августе 1987 года. Первым скончался Папанов. Он вернулся в столицу после изнуряющих съемок в картине под названием «Холодное лето пятьдесят третьего...». Актер захотел принять душ, вот только горячую воду в доме отключили. Тогда Анатолий Дмитриевич встал под холодную воду, что, по версии врачей, и спровоцировало у него сердечный спазм, который стал причиной смерти.

Узнав о гибели коллеги, Миронов произнес слова, которые и сегодня ужаснут любого. «Я стану следующим», — заметил актер. И был прав. Сердце Андрея Александровича остановилось 16 августа, что стало шоком для всех. Тогда многие еще не знали, что артист предрек не только свою смерть, но и конец большого советского кино.