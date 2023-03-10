Слов нет, одни эмоции: настоящая профессия Сябитовой вызывает восхищение у мужчин

Самая известная сваха страны Роза Сябитова — человек всесторонний. На днях она появилась в клипе на песню Клавы Коки «Замуж», где сыграла ведущую шоу «Давай поджемимся после того, как поженимся». Но знаменитой персоной она была не всегда.

В 1990-е Сябитовой нужны были деньги, чтобы собирать сына в школу, а работать она могла только ночью, когда сын Денис и дочь Ксения спали. Подруга посоветовала ей заняться частным извозом.

Так, по ночам будущая главная сваха страны подвозила пассажиров на своей розовой «Оке» и тем самым решила все свои финансовые проблемы. В личном блоге она отмечала, что в ее маленькую машину чаще садились женщины, чем мужчины.

Учитывая, насколько опасной тогда была такая работа, можно лишь аплодировать ее смелости. Впрочем, карьера Сябитовой могла сложиться совсем иначе. В 1979 году она поступила Московский институт электронного машиностроения и окончила его по специальности «Инженер-программист».

В те же годы телеведущая устроилась программистом в вычислительный центр Министерства внешних экономических связей. Нетипичную в то время работу для женщин она сменила в 1995-м, когда открыла свое агентство знакомств.