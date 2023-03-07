Слов нет: как сегодня выглядит человек-мем «Гарольд, скрывающий боль»

Андраш Арато прославился на весь мир как герой мема «Гарольд, скрывающий боль». Миллионы человек вставляли в свои записи портрет Андраша из фотостоков, но мало кто догадывался, как на самом деле складывается жизнь интернет-знаменитости.

Как оказалось, в первую очередь звездой он стал именно в России. Местные пользователи Сети наткнулись на его снимок, который мгновенно покорил их. Андраш благодаря своему выражению лица в кадре тут же стал звездой, а со временем смог прославиться и в других странах.

Популярность позволила знаменитости изменить свою жизнь. Он начал сотрудничать с рекламными агентствами, а его социальные сети теперь ведет целая команда помощников. На страницах Андраш регулярно делится новыми кадрами, которые привлекают внимание поклонников. По словам фанатов, за прошедшие годы знаменитость не изменился и выглядит абсолютно так же.

«Самый лучший», «Его лицо не меняется никогда», «Вы совсем не изменились», — пишут фанаты.

Сам Андраш не открещивается от собственной популярности. Он регулярно обращается с фанатами, посещает встречи с ними и не отказывает в совместных снимках.