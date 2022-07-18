«Слов нет»: 39-летняя Ходченкова похвалилась фигурой на всю страну

Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов серией пикантных фотографий. На снимках знаменитость позирует у шеста для пилона.

В записи звезда фильма «На острие» красуется в спортивном белье, акцентируя внимание на своей стройной фигуре. Обсуждая публикацию, поклонники осыпали знаменитость комплиментами, отметив ее красоту и грацию. Как признались пользователи Сети, артистку можно смело назвать одной из самых привлекательных актрис не только в России, но и во всем мире.

«Слов нет», «Как всегда идеальна», «Восхищаюсь вашей красотой», «Главная красотка экрана», — пишут преданные поклонники.

Также многие отметили, что пример знаменитости оказался очень важным для них. По словам фанатов, многие решили заняться спортом из-за публикаций Ходченковой, на которых та красуется эффектными результатами и своим ярким преображением.

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