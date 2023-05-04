«Слоновья» нога американки весит 45 кг, но она работает моделью: фото пугают

Когда Махогани Гетер появилась на свет, врачи поставили ей неутешительный диагноз «лимфедема». Из-за этого заболевания левая нога американки увеличена в объеме — жидкость, скапливающаяся в мягких тканях, приводит к сильнейшему отеку.

Избавиться от этого недуга нельзя. Все, что медики могут предложить своей пациентке, — это различные средства, чтобы облегчить ее боль. Хейтеры же нашли другой выход из положения. Многие из них не раз советовали Гетер ампутировать ногу. Якобы без «слоновьей» конечности весом в 45 кг она будет выглядеть гораздо привлекательнее.

Но Махогани пошла наперекор всем и стала работать моделью. Ее фотографии пугают публику, но привыкшая к травле американка больше не обращает на это никакого внимания. Гетер призналась, что раньше и сама считала себя «уродиной» и «ошибкой природы», но смогла полюбить свое тело таким, какое оно есть. И теперь она надеется, что ее пример послужит источником вдохновения для других.