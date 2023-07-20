Слоновье спокойствие: эти 3 знака Зодиака невозможно вывести из себя

Итальянские страсти - это не про них.

Каждый человек справляется со стрессом и негативом по-своему. Кто-то на целый день закрывается в своей комнате и дает волю слезам, кто-то идет на тренировку и выплескивает отрицательные эмоции там, третьи бьют посуду и срываются на близких. А есть и такие счастливчики, которые как будто вообще не подвержены гневу или тревоге. Рассказываем, какие три знака зодиака, как говорится, познали дзен - и душевному спокойствию можно только позавидовать.

Телец

Телец и спокойствие - это практически синонимы. Представители земной стихии обладают на редкость уравновешенным характером, который позволяет им держать себя в руках даже в самой стрессовой ситуации.

Развести Тельца на эмоции - это что-то из разряда “миссия невыполнима”. Конечно, он тоже способен на сильные эмоции, но умеет ими управлять.

Уроженцы этого знака прекрасно понимают, что необдуманные слова и поступки вряд ли могут исправить проблему, а вот испортить репутацию или взаимоотношения с окружающими - запросто. Поэтому Телец не позволяет эмоциям брать верх над разумами и руководствуется именно его подсказками.

Весы

“Семь раз отмерь, один раз отрежь”, - кажется, именно эта народная мудрость стала девизом Весов. Представители воздушной стихии никогда не рубят с плеча и не принимают скоропалительных решений. Они уж лучше хорошенько обдумают ситуацию со всех сторон, посоветуются с друзьями и экспертами, и только потом примутся за дело.

Ссориться с Весами невозможно - вместо того чтобы устроить итальянские страсти, они предложат пойти выпить чайку с тортом, а там, глядишь, и причина конфликта забудется начисто.

Вывести уроженцев знака из себя практически невозможно, должно произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы они потеряли над собой контроль.

Рыбы

Жизненный опыт научил чувствительных Рыб важной вещи - тщательно избегать стрессовых ситуаций. Представители водной стихии тонко улавливают малейшие перемены в настроении людей. Убедившись, что кое-кто настроен на конфликт, они стараются ускользнуть прочь прежде, чем разразится гроза. Таким образом они берегут себя от лишнего стресса.

Ключевое слово здесь - “лишний”. Рыбы ни в коем случае не увиливают от проблем, которые необходимо решить, но предпочитают делать это спокойно, без нервов.

К удивлению окружающих, в экстремальных ситуациях уроженцы этого знака ведут себя на редкость рационально и помогают справиться со стрессом тем, кто в этом нуждается.