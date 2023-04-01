Слон в посудной лавке: 3 самых неуклюжих знака Зодиака

Моменты, когда все в буквальном смысле слова падает из рук, бывают в жизни каждого человека. Причиной тому могут быть растерянность, чрезмерное волнение, сильные эмоции. Однако некоторые люди оказываются в подобных ситуациях настолько часто, что это становится их фишкой. Они спотыкаются и падают на ровном месте, собирают на своем пути все углы, надевают вещи шиворот-навыворот… Астрологи считают, что такая неуклюжесть свойственна определенным знакам зодиака. Рассказываем, кто же эти “победители по жизни”.

Близнецы

Люди, рожденные под этим воздушным знаком, постоянно куда-то спешат, как Белый Кролик в сказке про Алису в Стране чудес. Еще бы, ведь в мире столько всего интересного, и Близнецам нужно это увидеть!

В голове у уроженцев знака всегда легкий сумбур, поскольку там хранится невообразимое количество самой разной информации. Нередко Близнецы путаются в ней и опаздывают, путают даты и дни недели.

Ритм жизни этого воздушного знака поистине сумасшедший, неудивительно, что из-за своей спешки он то и дело оказывается в неловкой ситуации. Но даже такой, рассеянный и неуклюжий, он нравится всем окружающим.

Водолей

Кто всегда на своей волне и погружен в себя настолько глубоко, что то и дело садится в лужу? Правильно, Водолей. Этот воздушный знак витает в своих мыслях, словно в космосе, и мало что способно спустить его на землю.

В ушах у уроженцев воздушного знака - наушники, глаза обращены в телефон, где в соцсетях Водолей переписывается со своими единомышленниками. Неудивительно, что порой он способен врезаться в столб или случайного прохожего.

Впрочем, неловкие ситуации, в которые попадает время от времени Водолей, мало его беспокоят и смущают. Этот знак обладает философским взглядом на жизнь и не расстраивается из-за пустяков.

Весы

Еще один воздушный знак, для которого неуклюжесть - характерная черта, это Весы. Представители этого знака не всегда могут справляться со своим собственным телом, оно их не слушается.

Потерять равновесие и упасть, роняя все на своем пути? Поскользнуться, и, падая, увлечь за собой еще и случайного прохожего? Вытащить с полки одну-единственную книжку и обрушить все остальные? Нет ничего проще.

Порой возникает ощущение, что судьба таким образом смеется над Весами, желающими достичь гармонии везде и во всем. Фатум как будто бы вмешивается в ход дел и не позволяет Весам добиться желаемого.