Сломанный нос и разбитое сердце: Орбакайте поплатилась за флирт с другим

За отношениями Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова следила, без преувеличения, вся страна. Знаменитая дочь примадонны воплотила в реальность мечту многих девушек. Красивая и талантливая певица вышла замуж за статного бизнесмена.

Поклонники с интересом наблюдали за идиллией между влюбленными, но она быстро закончилась. Во время презентации своего нового альбома девушка выступала в окружении коллектива танцоров. Она смеялась и оживленно разговаривала с одним из артистов. Увидев это, мужчина приревновал и не смог утихомирить свой пыл.

Байсаров вывел избранницу в гримерку и сломал нос. Этот случай наделал много шума. Некоторые звезды поддержали бизнесмена, а другие осудили.