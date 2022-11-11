Сломал судьбу не одному кумиру СССР: о советском Харви Вайнштейне молчали все

Грандиозный скандал в Голливуде с продюсером Харви Вайнштейном до сих пор не сходит со страниц зарубежной прессы. Находятся все новые и новые жертвы магната, которым он испортил карьеру за то, что они отвергли его домогательства. Зато более покорным женщинам он помогал пробиться на вершину славу.

В СССР был и свой Харви Вайнштейн. По крайней мере, похожая слава закрепилась за режиссером Иваном Пырьевым. Из рядового постановщика он быстро превратился в руководителя студии «Мосфильм» и главу Союза кинематографистов СССР. Получив власть, он мог влиять на судьбы актеров, чем охотно пользовался.

Особенно часто страдали от его прихотей женщины: Пырьев сломал карьеру не одному кумиру советского кино. Любвеобильный режиссер часто оказывал знаки внимания актрисам. Например, Екатерина Савинова ответила на ухаживания Ивана публичной пощечиной. За это она попала на несколько лет в черный список: ее отказывались снимать в кино. Не простил отвергнутый Пырьев и Клару Румянову, и Ольгу Бган, и Ию Арепину, пишет Дзен-канал «КИНО TALK ». Несмотря на то, что о поведении режиссера знали все, об этом предпочитали молчать.