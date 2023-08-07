Слишком женственный: преображение мужа Боярской пугает (фото)

Максим Матвеев, звезда сериала «Триггер» и муж Елизаветы Боярской, в последнее время стал удивлять поклонников своим внешним видом. Актер и раньше любил украшения и необычные аксессуары, но последнее видео, которое он выложил у себя в социальных сетях, вызвало у его поклонников неоднозначную реакцию.

Дело в том, что Максим Матвеев снялся в ролике, посвященном благотворительности. Однако он выбрал весьма неоднозначные аксессуары, причем в большом количестве. Он надел два кольца, несколько браслетов, часы и серьги. Подписчики отметили, что актер переборщил и стал выглядеть слишком женственно. Без огромного количества украшений, по их мнению, он был привлекательнее, сексуальнее и брутальнее. Поклонники в комментариях посоветовали актеру в следующий раз сделать акцент не на аксессуарах, а на себе, чтобы не отвлекать внимание от своей притягательной внешности и таланта.