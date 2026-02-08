Оповещения от Киноафиши
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра

«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра

8 февраля 2026 16:11

8 февраля 2026 16:11
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра

Во всем остальном, впрочем, детектив иностранцы хвалят.

Сериал «Семнадцать мгновений весны», покоривший в 1973 году миллионы советских зрителей, у молодых европейцев тоже вызвал интерес и удивление. Немцы высоко оценили актёрскую работу и портретное сходство с реальными историческими фигурами, но отметили несколько неожиданных «нестыковок».

Первая – эстетика образа. По мнению собеседников портала РИА, некоторые рядовые нацисты, например, как в сцене у церкви, «выглядят слишком женственно» и совсем не пугают, что снижает ощущение жестокости режима.

Втораятехнический анахронизм. Внимательный наблюдатель заметил, что ламповый радиоприёмник в кабинете Штирлица включается мгновенно, хотя в реальности аппаратам 1940-х годов требовалось время на прогрев.

«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра

Третьявольность в диалогах. Немецким зрителям показалось маловероятным, чтобы высшие чины Рейха (Гиммлер, Геринг) в 1945 году вели такие откровенные и разоблачительные беседы, учитывая реальное положение дел на фронте.

«Я не знаю, что происходит в сцене в кафе между героем и блондинкой, но эпизод сделан очень хорошо. Если бы меня спросили, я бы мог рекомендовать этот фильм», – подводили итоги зарубежные зрители.

Несмотря на замечания, общее впечатление – строго положительное. Иностранцев покорила та самая сцена в кафе «Элефант», а также гениальная игра Вячеслава Тихонова, которого они порою понимали даже без перевода.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
