Слишком жарко: оголившаяся на отдыхе Подольская взбудоражила народ

Наталья Подольская уже несколько недель наслаждается отдыхом на испанском курорте Дения, куда прилетает далеко не в первый раз. В своих социальных сетях артистка делится не только историями с каникул, но и красуется собственной фигурой в откровенных купальниках, привлекая внимания фанатов. Так, например, на одном из недавних видео Наталья предстала в черном миниатюрном бикини в бассейне собственной виллы, из-за чего столкнулась с многочисленными восторженными отзывами от пользователей Сети.

«Вау-вау, какая тигрица», «Красотка», «Вот это фигура», «Какая же вы красивая», — пишут преданные поклонники в блоге артистки.

Также некоторые фанаты призвали Подольскую как можно чаще делиться именно такими фото, а не только рассказывать о преимуществах того или другого курорта.