Слишком жарко: исхудавшая Ходченкова в дерзком купальнике взбудоражила Сеть

39-летняя Светлана Ходченкова проводит отпуск в жарком Сочи. Она активно делится в соцсетях снимками с курорта. Актриса похвасталась и недавней морской прогулкой на сап-бордах. Светлана позировала в дерзком красном купальнике, чем взбудоражила Сеть.

«А где фото стоя? Будем флешмоб запускать», «Шикарный вид», «Красавица», «Хороша, прям очень», — написали восхищенные фанаты.

Но от пользователей Сети не укрылась от внимания и худоба актрисы, из-за которой она казалась даже болезненной. Выступающие острые плечи, ребра и ключицы звезды напугали фолловеров, призвавших ее прекратить худеть. А преданные поклонники Светланы припомнили фильм «Благословите женщину» 2003 года, с которого и началась карьера актрисы.

Она понравилась режиссеру ленты Станиславу Говорухину именно пышными формами в сочетании с невинным выражением лица и светлой косой до пояса. Однако после премьеры Ходченкова сразу сбросила более 20 килограммов и с тех пор неустанно следит за весом. Фанаты переживают, что Ходченкова иногда даже слишком усердствует в этом.