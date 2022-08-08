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Киноафиша Статьи Слишком жарко: исхудавшая Ходченкова в дерзком купальнике взбудоражила Сеть

Слишком жарко: исхудавшая Ходченкова в дерзком купальнике взбудоражила Сеть

8 августа 2022 12:30
Слишком жарко: исхудавшая Ходченкова в дерзком купальнике взбудоражила Сеть

Актриса опубликовала в Сети фото с морской прогулки.

39-летняя Светлана Ходченкова проводит отпуск в жарком Сочи. Она активно делится в соцсетях снимками с курорта. Актриса похвасталась и недавней морской прогулкой на сап-бордах. Светлана позировала в дерзком красном купальнике, чем взбудоражила Сеть.

«А где фото стоя? Будем флешмоб запускать», «Шикарный вид», «Красавица», «Хороша, прям очень», — написали восхищенные фанаты.

Слишком жарко: исхудавшая Ходченкова в дерзком купальнике взбудоражила Сеть

Но от пользователей Сети не укрылась от внимания и худоба актрисы, из-за которой она казалась даже болезненной. Выступающие острые плечи, ребра и ключицы звезды напугали фолловеров, призвавших ее прекратить худеть. А преданные поклонники Светланы припомнили фильм «Благословите женщину» 2003 года, с которого и началась карьера актрисы.

Она понравилась режиссеру ленты Станиславу Говорухину именно пышными формами в сочетании с невинным выражением лица и светлой косой до пояса. Однако после премьеры Ходченкова сразу сбросила более 20 килограммов и с тех пор неустанно следит за весом. Фанаты переживают, что Ходченкова иногда даже слишком усердствует в этом.

Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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