Слишком вжилась в роль: за что чиновники запретили снимать звезду СССР

С самого начала актерской карьеры Александре Завьяловой доверяли играть главные роли. Но ее настоящим триумфом стала работа над драмой «Тени исчезают в полдень». Фильм сделал артистку всесоюзной звездой. Но одновременно с этим картина стала причиной, по которой красавицу боялись брать в новые проекты.

Дело в том, что она сыграла отрицательного персонажа и так хорошо вжилась в роль, что у некоторых зрителей вызывала гнев и раздражение. Такой же точки зрения придерживались и чиновники, поэтому вскоре они запретили снимать актрису в кино.

Режиссеры поступили в соответствии с поручением властей. Завьялова осталась без работы и в 40 лет впервые стала матерью. Но даже появление на свет ребенка не осчастливило бывшую знаменитость. Психическое состояние артистки оставляло желать лучшего, и в итоге ее поместили в специальную лечебницу. После выписки даже родственники не узнавали в агрессивной женщине талантливую советскую кинозвезду.