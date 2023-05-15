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Киноафиша Статьи Слишком вжилась в роль: за что чиновники запретили снимать звезду СССР

Слишком вжилась в роль: за что чиновники запретили снимать звезду СССР

15 мая 2023 15:30
Слишком вжилась в роль: за что чиновники запретили снимать звезду СССР

Ее судьба сложилась трагично.

С самого начала актерской карьеры Александре Завьяловой доверяли играть главные роли. Но ее настоящим триумфом стала работа над драмой «Тени исчезают в полдень». Фильм сделал артистку всесоюзной звездой. Но одновременно с этим картина стала причиной, по которой красавицу боялись брать в новые проекты.

Дело в том, что она сыграла отрицательного персонажа и так хорошо вжилась в роль, что у некоторых зрителей вызывала гнев и раздражение. Такой же точки зрения придерживались и чиновники, поэтому вскоре они запретили снимать актрису в кино.

Слишком вжилась в роль: за что чиновники запретили снимать звезду СССР

Режиссеры поступили в соответствии с поручением властей. Завьялова осталась без работы и в 40 лет впервые стала матерью. Но даже появление на свет ребенка не осчастливило бывшую знаменитость. Психическое состояние артистки оставляло желать лучшего, и в итоге ее поместили в специальную лечебницу. После выписки даже родственники не узнавали в агрессивной женщине талантливую советскую кинозвезду.

Фото: Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень», 1971, 1973
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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