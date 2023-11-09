«Слишком высока планка»: Боярской никогда не дотянуться до этой Карениной
Актрисе не хватило таланта коллеги.
Один из самых популярных романов Льва Толстого «Анна Каренина» неоднократно был экранизирован. Обращались к нему в том числе советские и российские режиссеры. Для отечественных актрис было большой честью получить роль главной героини.
В 2017 году в проекте «Анна Каренина. История Вронского» этот образ достался Елизавете Боярской. Сама драма получила невысокие отзывы критиков, однако игра актрисы им понравилась. Ее оценили и российские зрители.
Однако с этим мнением согласились далеко не все. Как отметили некоторые комментаторы в Сети, Анна Каренина в кино может быть только одна, но это точно не Боярская. Они привели в пример фильм 1967 года, где ведущие роли исполнили Татьяна Самойлова и Василий Лановой.
«Самойлову никому не „достать“... Слишком высока планка», «Только Самойлова — единственная Каренина. Все остальные — жалкая пародия», «Лучше Татьяны Самойловой никто не сможет ее сыграть. Вот она действительно Каренина — красивая, статная, страстная», — отметили пользователи.