«Слишком высока планка»: Боярской никогда не дотянуться до этой Карениной

Один из самых популярных романов Льва Толстого «Анна Каренина» неоднократно был экранизирован. Обращались к нему в том числе советские и российские режиссеры. Для отечественных актрис было большой честью получить роль главной героини.

В 2017 году в проекте «Анна Каренина. История Вронского» этот образ достался Елизавете Боярской. Сама драма получила невысокие отзывы критиков, однако игра актрисы им понравилась. Ее оценили и российские зрители.

Однако с этим мнением согласились далеко не все. Как отметили некоторые комментаторы в Сети, Анна Каренина в кино может быть только одна, но это точно не Боярская. Они привели в пример фильм 1967 года, где ведущие роли исполнили Татьяна Самойлова и Василий Лановой.