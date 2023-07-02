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Слишком простая: как выглядит бывшая жена Брекоткина из «Уральских пельменей»

2 июля 2023 10:30
Слишком простая: как выглядит бывшая жена Брекоткина из «Уральских пельменей»

Не ровня звезде.

Дмитрий Брекоткин дебютировал в КВН в команде «Уральские пельмени», которая впоследствии дала начало одноименному шоу. Сегодня комик купается в лучах славы, и о подробностях его личной жизни мечтают знать тысячи поклонников.

Однако сам Брекоткин не спешит приоткрывать завесу тайны. Известно, что комик женат на женщине по имени Олеся, а его предыдущую супругу звали Екатерина.

С Катей будущая звезда познакомилась в студенческом стройотряде.

Неизвестно, по какой причине комик расстался с миловидной блондинкой. Поговаривают, что артист считал супругу простоватой. Однако сама Брекоткина не унывает и с удовольствием делится в соцсетях своими хобби и достижениями дочерей.

Слишком простая: как выглядит бывшая жена Брекоткина из «Уральских пельменей»
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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