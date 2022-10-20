Слишком позитивный: не поверите, за что запретили к показу громкий хит СССР

«Кубанские казаки» стали одной из главных музыкальных комедий в СССР. Фильм вышел на экраны в 1949 году и с успехом шел в прокате пять лет подряд. Однако однажды картина неожиданно исчезла из кинотеатров.

Как признавались зрители, в ленте Ивана Пырьева они особенно ценили яркий сюжет, эффектные музыкальные номера и жизнерадостный настрой. И именно это стало причиной, почему ленту сняли с проката. Дело в том, что в Никита Хрущев, который стал генеральным секретарем партии после Сталина, не оценил легкость фильма.

По его мнению, «Кубанские казаки» отвлекали обычный народ от жизненных проблем. Фильм внушал зрителям идею про иллюзорные миры, которые мешали людям в обычной жизни.

К тому же в ленте, которая снималась при непосредственном контроле Сталина, имя вождя упоминалось достаточно часто. Хрущев не ценил такой сценарный ход и хотел как можно скорее отойти от образа скончавшегося правителя.

Поэтому зритель, несмотря на восторг, долгие годы не видел фильм ни на телевидении, ни в кинотеатрах: все распространенные копии просто уничтожили. Вспомнили о ленте лишь при Брежневе, но поклонникам начали показывать переделанную версию, в которой уже не было эпизодов, связанных со Сталиным. Оригинальный же фильм, как уверены некоторые эксперты, в итоге не сохранился.