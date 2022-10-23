«Слишком поздно понял»: Мясникову не хватило сил вытащить супругу из 10-летнего запоя

Уже много лет телеврач Александр Мясников счастлив в браке с супругой Натальей. Однако оказалось, что за внешней идиллией скрывается страшная тайна. В программе «Судьба человека» Мясников признался, что его жена долгое время страдала от алкогольной зависимости.

К спиртному Наталья пристрастилась в США – и супруг поначалу не замечал тревожных симптомов.

Когда Мясников обратил внимание на проблему, ситуация вышла из-под контроля – он и прятал алкоголь от любимой, и пытался отнимать его силой, но Наталья проявляла невероятную изворотливость, чтобы достать очередную бутылку.

Когда супруги вернулись в Россию, Наталья сумела вылечиться, но под руководством совсем другого специалиста. И больше к вредным привычкам женщина не возвращается.